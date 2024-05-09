عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العمل وعجلة التنمية .. حلقة بحثية بثقافة أسوان

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

استمرارًا لاحتفالات وزارة الثقافة بعيد العمال، نظمت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسرى وبالتعاون مع فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود حلقة بحثية بعنوان "العمال وعجلة التنمية" بجمعية النهضة برملة الخطيب

تحدث خالد حسن كبير إخصائيي الصحافة بالتربية والتعليم عن العمل وقيمته حيث قال تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله عملكم….. ".. وهو الذى يحاسب عليه سواء بالتقصير أو الإجادة، وكان النبى (ص) يقول "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه" أياً كان مجال العمل، لان العمل عباده، ويجب أن نعلم أولادنا كيف يكتسب، كل شيء نستخدمه مستورد مما أدى إلى تلاشى وانحدار اقتصاد البلد والاتجاه إلى الاستيراد بالعملة الصعبة، ويجب استخدام الموبايل للكسب وليس للهو والتسلية، فكانت أول كلمة نزلت على الرسول (ص) اقرأ مما يعنى أن القراءة تكسب الإنسان مهارات الارتقاء بالمستوى العلمى والإنتاج، وبالعمل والصناعة ترتقى الأمم، الاكتفاء بإنتاج الدولة وهنا يكون الإرتقاء والنهضة.

وعن "أهداف التنمية الاقتصادية" قال الدكتور أحمد محمد محمود العبيدى دكتور فى التاريخ إن الانسان لا يستمر على حاله ووضعه منذ ولادته فهو دائما ينمو ويطور من نفسه، وأن التنمية ليست قائمة بذاتها فهى مرتبطة بالبشر وسياسات الدول، وأن هناك دولاً نامية تسعى لتنمو وتصل إلى مرحلة التقدم، والاستثمار هو عبارة عن كل شيء يمكن استخدامه وله دخل بالاقتصاد، ومصر ذات حضارة لها جذور لها شكل سياسى وحضارى ودل على ذلك أن سيدنا يوسف وأخوته عندما دخلوا مصر وجدوا نظاما سياسيا واقتصاديا متكاملا، وعلى جميع العصور النمو الاقتصادى فى مصر له فترات نمو وازدهار واخرى انحطاط.

محافظ أسوان يوجه بالإعلان عن أسعار العيس السياحى والفينو وإلزام المخابز بالأوزان

محافظ أسوان يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

أنشطة 

ويشهد التاريخ على فترات ازدهار اقتصادية كثيرة لمصر ففى عهد تحتمس كانت امبراطورية ذات دخل كبير وعهد الملكة حتشبسوت، ويجب الاعتزاز بالمصرية لأننا أمة أتى بعدها التاريخ وهى أم الحضارات، وبها أول جامعة أون وهى عين سمش حاليا وكان يدرس بها الاقتصاد، وأن أهداف التنمية الاقتصادية الاستثمار وهو من أسباب التنمية ويرتكز على التعليم ، زيادة الدخل القومى والأهتمام بتحسين الجودة والعمل على التصدير وخلق سلع جديدة لزيادة الدخل، بناء قوة عاملة ماهرة ومرنة، تحسين الصناعة والتجارة من خلال تشيجيع العمل على البنية التحتية.

وعن "دور العمال فى الاقتصاد" أشارت الدكتورة هناء عبد الموجود مدرب بمشروع ريادة الأعمال أن النهضة وما يتم من افتتاحات للمصانع واشتغال بها عدد من العمال خاصة بعد جائحة كورنا وما واجهته مصر لتخطى الأزمة بشكل جيد والأهتمام بالعمالة المنتظمة والغير منتظمة، وأن برامج ريادة الأعمال تهدف إلى تشجيع الشباب لعمل مشروعات صغيرة للقضاء على البطالة والعمل على زيادة الدخل من خلال المنح التى تقدم لهم.

وفى الختام فتح باب النقاش والمداخلات فقال عادل مصطفى محامى إن الاكتفاء الذاتى مشكلة القرية المستهلكة وليس المنتجة، وأنه يجب التوعية بكيفية العمل والتفكير بالصناعات الصغيرة مثل زراعة الاسطح المنزلية أو تربية الدواجن لتوفير الدخل والمصروفات، فعندما جاء سيدنا يوسف لمصر كان التوزيع بحكمة وعدم الاستغلال. 

محمد سعد باشا مهندس سابق بمصنع الالومنيوم بنجع حمادى أن الولاء أهم شئ للعمل سواء للمؤسسة أو للدولة، وجاء ذلك من خلال خبرته بالعمل بالمصنع الذى إذا انقطعت الكهرباء حلت حالة من الحزن نتيجة احساس العمل بالانتماء للمصنع الذى هو مصدر رزقهم، وفى بداية المشروع لم يعتمد على العماله المحلية أو العمال المهرة بل تم شراء مخلفات السد العالى من معدات وشراء منطقة صحراوية، وجعلهم يتعاملون مما جعلهم يفكرون وينمون من انفسهم للاستفادة والعمل على زيادة دخلهم، وعدم الاكتفاء بما ينتج المصنع بل ايضا انتاج سلعة بقيمة مضاعفة.

 جاءت الحلقة ضمن برنامج الهيئة العامة القصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف اقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الثقافة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

شبانة يفجرها: تأجيل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

آثار كارثية .. السيسي والخصاونة يؤكدان الرفض الكامل لأي عمليات عسكرية في رفح

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يوجه بالإعلان عن أسعار العيس السياحى والفينو وإلزام المخابز بالأوزان

ترشيحاتنا

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح

تطورات جديدة في إلقاء ماء مغلي على جسد تلميذة بالجيزة |القصة كاملة

مستشفى العباسية.. قرار عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة جانيت مدينة نصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الوجدان بين الاهتمام والإهمال

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-