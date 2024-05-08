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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يتابع تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

تلقى طلبات التصالح
تلقى طلبات التصالح بالمراكز التكنولوجية بأسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان منظومة وآلية تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وذلك بالمركز التكنولوجى الملحق بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان

وبناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم لإنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء ، ووفقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل وفقاً للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن. 

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التصالح 

وعقب استفساره من المواطنين عن الخدمات والتسهيلات المقدمة لهم ، وتذليل أى عقبات أمامهم لنهو الإجراءات المتعلقة بالتصالح فى مخالفات البناء فى حضور المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، وسيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى. 

ناشد اللواء أشرف عطية المواطنين بأهمية التوجه إلى المراكز التكنولوجية المتواجدة داخل مختلف أنحاء المحافظة بواقع 10 مراكز لاستثمار هذه الفرصة التى أتاحتها الدولة المصرية للمرة الثانية وتستمر لمدة 6 أشهر بهدف تحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى بتقنين أوضاعهم حتى يتسنى لهم إستكمال إجراءات توصيل المرافق المختلفة. 

وأشار المحافظ إلى أن كافة الجهات المعنية تعمل للحفاظ على حق الدولة والمواطن من خلال إنهاء إجراءات التصالح فى مخالفات البناء المتنوعة ، ولهذا فقد تم التوجيه بوضع بانرات خاصة بذلك داخل وخارج المراكز التكنولوجية ، وتوزيع إستيكرات وملصقات توضيحة لتعريف المتقدمين بمنظومة التقديم ، والأوراق والمستندات المطلوبة .

 

 

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