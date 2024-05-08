محافظ أسوان يوجه بالإعلان عن أسعار العيس السياحى والفينو وإلزام المخابز بالأوزان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أحد المخابز البلدية، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتلبية المطالب الجماهيرية.

وأعطى المحافظ توجيهاته لمسئولى مديرية التموين بقيادة المهندس خالد أبو القاسم بضرورة الإعلان عن أسعار الخبز السياحى والفينو فى أماكن واضحة على واجهة المخابز ، وإلزام أصحاب المخابز بالأوزان والأسعار الاسترشادية المعلنة من قبل وزارة التموين بقيادة الدكتور على مصيلحى.

المخابز

وأشار المحافظ إلى أنه فى ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز السياحى الحر الفينو تيسيراً على المواطنين فى الحصول عليه بأسعار مناسبة.

وأوضح اللواء أشرف عطية أن ذلك يتكامل مع تشديد الرقابة على المخابز البلدية والسياحية للإطمئنان على جودتها، والتأكد من أوزان رغيف الخبز السياحى والفينو ليكون مطابقاً للمواصفات المطلوبة ، مع قيام اللجان المختلفة والإدارات الفرعية التابعة للمديرية بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش للتأكد من إلتزامها بقرار تحديد سعر ووزن الرغيف السياحى والفينو.

وأضاف عطية أنه توجد متابعة لحظية لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.