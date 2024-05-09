عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مكتبة مصر العامة تحتفل بعيد ميلادها بفعاليات ثقافية وفنية

مكتبة مصر العامة
مكتبة مصر العامة

تحتفل مكتبات مصر العامة، برئاسة السفير عبد الرؤوف الريدي، في السادسة مساء السبت المقبل، بعيد ميلاد المكتبة، بصحبة التخت العربي، والتنورة، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

ومن المقرر أن  يشارك في الإحتفالية، السفير عبد الرؤوف الريدي، رئيس مجلس إدارة مكتبات مصر العامة، والسفير رضا الطايفي، أمين عام صندوق مكتبات مصر العامة، ومجموعة من الشخصيات الثقافية، والعامة، وتشهد الإحتفالية إلقاء الحضور بعض الكلمات إحتفاءً باليوم، إلى جانب مجموعة من الفقرات الفنية المختلفة لفرق قصور الثقافة.

تعد مكتبة مصرالعامة من أكبر المكتبات العامة في مصر ومن أفضلها على الإطلاق، فهي واحدة من المشروعات الثقافية الرائدة في مصر، وذلك نتاج تعاون دولي مصري ألماني مشترك يضم ثلاثة أطراف هي: «وزارة الثقافة المصرية ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، ومؤسسة برتلسمان الألمانية وهي مؤسسة أهلية ألمانية تعمل في مختلف مجالات الخدمة العامة بما فيها مجال المكتبات العامة، وجمعية الرعاية المتكاملة وهي مؤسسة أهلية مصرية».

افتتح رئيس الجمهورية المكتبة يوم الإثنين 21 مارس 1995م ، وذلك في حضور رئيسة البوندستاج الألماني، ووزير خارجية ألمانيا، و رينهارد مون رئيس مؤسسة برتلسمان الألمانية وقرينته، السفير عبد الرءوف الريدي رئيس مجلس إدارة المكتبة، و سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، وعدد كبير من الوزراء وكبار الشخصيات العامة .

تقوم فلسفة المكتبة على أن المكتبة: رسالة.. ورؤية.. وواقع حي يتفاعل مع الجمهور، وهي الأساس للبنية الثقافية في المجتمع، وتهدف المكتبة إلى تشجيع الأفراد من كافة الأعمار والفئات على تنمية عادة القراءة والاستفادة من المواد الثقافية والتعليمية المتاحة بالمكتبة وتنمية هذه المواد وتحديثها بما يفي برغبات واحتياجات أعضاءها، كما تهدف إلى توفير وسائل التعليم الذاتي مدى الحياة.

وقد أدت التطورات التكنولوجية والتقنية الحديثة إلى إضافة هدف جديد إلى أهداف المكتبة تمثل في التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للارتقاء بمهارات استعمال الكمبيوتر والإنترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.

تسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في المواقع المختلفة بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، ولعبت المكتبة دورًا بارزًا في تأسيس العديد من الأجيال المختلفة ثقافيًا.

وقالت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة الرئيسية بالدقي، إن المكتبة تقدم العديد من الخدمات الثقافية والفنية للجمهور من مختلفة الفئات العمرية، لافته إلى أن مكتبة مصر العامة عملت على مدار السنوات الماضية على خلق جيل قوي ثقافيًا قادرًا على التصدي لأي أفكار ظلامية، ومتطرفة.

وأضاف أن مكتبة مصر العامة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي، والرقمي، من خلال تطوير أدوراتها لمواكبة العصر، والوصول بالشباب المصر إلى قمة الوعي، والنجاح المستمر.

ولفتت إلى أن المكتبة تستقبل يوميًا المئات من الزوار للاطلاع على محتوياتها من الكتب، والمشاركة في الورش والفعاليات المختلفة التي تقدم المكتبة بشكل يومي. 

مكتبات مصر العامة السفير عبد الرؤوف الريدي عيد ميلاد المكتبة صحبة التخت العربي الهيئة العامة لقصور الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

ترشيحاتنا

بسبب الغارات الإسرائيلية.. حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره في لبنان

مدبولي والخصاونة يوقعان محضر أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-