بريطانيا ترفض الحرب على إيران .. انقسام سياسي وضغط شعبي يضع الحكومة في مأزق

قال أفضال خان، عضو مجلس العموم البريطاني، إن غالبية المواطنين في المملكة المتحدة لا يدعمون أي تحرك عسكري ضد إيران، معتبرين أن هذه الحرب تفتقر إلى الشرعية ولا تخدم المصالح الوطنية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الشارع البريطاني.

الاكتفاء بالدور الدفاعي

أوضح خان، خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامي أحمد سالم، أن هناك تباينًا ملحوظًا في الأساليب التي يعتمدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التعامل مع هذا الملف، مشيرًا إلى أن الموقف البريطاني كان واضحًا منذ البداية، حيث ترى لندن أن هذه المواجهة لا تخصها، وأن الأولوية يجب أن تتركز على حماية مصالحها ومصالح حلفائها، مع الاكتفاء بالدور الدفاعي.

وأضاف أن بريطانيا تنظر إلى الأزمة الإيرانية في ضوء التطورات التي أعقبت توقيع الاتفاق النووي عام 2015، والذي تم انتهاكه لاحقًا، لافتًا إلى أن الضربات التي طالت بعض المنشآت خلال يونيو الماضي أفرزت تداعيات مهمة، أبرزها الخسائر السياسية التي تكبدتها الولايات المتحدة على المستوى الدولي.

التأييد الشعبي والغطاء الشرعي

وأشار عضو مجلس العموم إلى وجود محاولات من بعض الأطراف السياسية للضغط على حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر من أجل الانخراط في الحرب، إلا أن المزاج العام داخل المجتمع البريطاني لا يزال رافضًا لهذا التوجه، ويرى أنه يفتقر إلى التأييد الشعبي والغطاء الشرعي.