عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«قومية القاهرة» تقدم العرض المسرحي «إلكترا» بقصر ثقافة روض الفرج

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

شهد قصر ثقافة روض الفرج، الأربعاء، العرض المسرحي "إلكترا" لفرقة قومية القاهرة، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

تدور أحداث العرض حول غضب كبير آلهة اليونان "زيوس" على ابنه "تنتالوس" لارتكابه خطيئة في حق كل آلهة الأولمب ويصب علية لعنة تمتد إلى كل سلالته وصولا إلى حفيدته "إلكترا" التي تعاني مأساة هذه اللعنة من عواقب جسمية تؤدي بها إلى الهلاك.

العرض عن مسرحية "إلكترا" لسوفوكليس، ترجمة طه حسين، وإخراج خالد العيسوي، أشعار أيمن حافظ، ألحان عبد الله رجال، ديكور أحمد فتحي. تمثيل مي عبد الرازق، وليد نبيل، سيد المصري، مي زواي، أحمد الدسوقي، طارق سيف الدين، محمد أبو المجد، أنس عبد الرؤوف، بسملة محمد، سامح صبري، مي جابر، محمد جمال حنين سعيد، أيمن أشرف، شيماء أحمد، محمد ممدوح، ملك عز الدين، عبد الرحمن أحمد، تسبيح هشام، رمزي مجدي

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من المخرج محمد جبر، الناقد أحمد خميس، والمهندس أحمد نور الدين.

"إلكترا" إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ونفذ بإشراف إقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، وفرع ثقافة القاهرة برئاسة شاهيناز عطية.

فرقة السلام تقدم "حزام ناسف" الليلة  

ويستقبل مسرح قصر ثقافة روض الفرج العروض المسرحية لفرع ثقافة القاهرة، لمدة 6 أيام، ويشهد المسرح الليلة في الثامنة مساء عرض "حزام ناسف" لفرقة قصر ثقافة السلام إخراج إسلام محمد، وغدا الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة عين حلوان عرض "العادلون" للمخرج محمد فاضل، وعرض "الطاحونة الحمراء" لفرقة القاهرة المسرحية يوم السبت 11 مايو، إخراج حسام التوني، ويوم الأحد 12 مايو تقدم فرقة قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي "عطيل" إخراج علي عثمان، وتقدم فرقة قصر ثقافة حي الأسمرات يوم الاثنين 13 مايو العرض المسرحي "باراڤان" تأليف وإخراج ماهر الحجار.

وتشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثف خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي، بجانب احتفالات أعياد الربيع، وعيد القيامة المجيد وعيد العمال وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.

قصر ثقافة روض الفرج العرض المسرحي إلكترا فرقة قومية القاهرة عروض الموسم المسرحي العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني برامج وزارة الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رفض أي عمليات عسكرية برفح الفلسطينية.. اجتماع مهم لـ السيسي ووزير الدفاع الاردني

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

لأول مرة| بايدن يهدد إسرائيل .. ويخشى من نفاد الصبر المصري

صدمة جديدة تضرب الأهلي قبل لقاء بلدية المحلة

ترشيحاتنا

بسبب الغارات الإسرائيلية.. حزب الله يعلن مصرع أحد عناصره في لبنان

مدبولي والخصاونة يوقعان محضر أعمال اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

اتحاد أمهات مصر: آراء طلاب المدارس في امتحانات اليوم إيجابية ومرضية

انخفاض أسعار الذهب في مصر مع هبوط الدولار بالسوق المصرفي

سعر الدولار أبرزها.. خطة البرلمان تكشف تحديات الموازنة الجديدة

وزارة الصحة في غزة تكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي في رفح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراجعات نهاية العام الدراسي.. 6 نصائح تساعد على التركيز ليلة الامتحان

7 علامات في شريك حياتك المستقبلى بتقول لك إنه بخيل

حكم قضائي.. من هو المتهم بتزييف نسبة المشاهدات على المنصات الرقمية؟

خليكى زى ياسمين عبد العزيز.. إتيكيت التعامل مع الرجل بعد الانفصال

فيديو

بعد إصابته بالسرطان.. أول مقطع فيديو لـ محمد عبده بمنزله

إبرام نشأت: مشهد الخناقة وسمية الخشاب بالمقابر الأصعب في "ب 100 راجل"

رنا سماحة لصدى البلد: مسلم صوته مميز وأحب أشاركه دويتو غنائي

كيس بوردة .. مجدي شطة مهدد بالحبس عامين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-