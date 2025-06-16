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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأولى على الشهادة الإعدادية بالوادي الجديد: مذاكرتي للدروس ودعاء أمي سبب تفوقي

الطالبه الحاصله علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية
الطالبه الحاصله علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية

أكدت منة الله سمير طاهر الحاصلة علي المركز الأول بالشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد  لـ صدى البلد، أنها كانت تتوقع الحصول علي المركز الأول، وذلك لحرصها علي استذكار دروسها اولا بأول من بداية العام الدراسي وحتى نهايته.

وأضافت منة الله أن ما تحقق هو توفيق الله ولوقوف والدتها بجانبها طوال العام الدراسي ودعائها لها فضلا عن مساندة والدها لها فهذا كان السبب الرئيسي في حصولها علي المركز الأول.

وتابعت انها فوجئت بمحافظ الوادي الجديد يتصل بها ويهنأها بحصولها علي المركز الأول علي مستوي المحافظة. 

وأضافت انها تهدي نجاحها لوالديها نظرا لوقوفهما وتشجيعهم لها طوال العام الدراسي .

ووجهت رسالة للطلاب أنه من جد وجد ولكل مجتهد نصيب وعلي كل طالب أن يضع نصب عينيه هدفا ويسعى أن يحققه ولا يعبأ باي كلام سلبي يعطل مسيرته.

كان اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اعتمد اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٠.١ %،

جاء ذلك بحضور ،حنان مجدي، نائب المحافظ، و الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد ٥١٥٣ طالبًا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٦٤٣ طالبًا وتغيب ٢٦ طالبًا. كما بلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادية المهنية ٩٣ ٪ والمكفوفين ١٠٠%.

وقدّم الزملوط، التهنئة هاتفيًا لأوائل المحافظة البالغ عددهم ١٠ طلاب، حصلوا جميعهم على الدرجة النهائية، كما حَرِص على تهنئة أولياء أمورهم، تقديرًا لجهودهم في تفوق أبنائهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في مسيرتهم التعليمية.

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