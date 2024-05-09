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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم 9 مايو

صدى البلد

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 مايو 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدينار الكويتي في البنوك

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 

سعر الشراء: 154.85 جنيه.

سعر البيع: 154.59 جنيه.

سعر الدينار الكويتي  في البنك الأهلي القطري QNB

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

 

سعر البيع: 147.73 جنيه

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 153.75 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

سعر الشراء: 154.93 جنيه.

سعر البيع: 154.28 جنيه.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 155 جنيها.

سعر البيع: 151.65 جنيه.

سعر الدينار الكويتي  في بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 149.62 جنيه.

سعر الدينار الكويتي  في المصرف المتحد

سعر الشراء: 154.82 جنيه.

سعر البيع: 143.93 جنيه.

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