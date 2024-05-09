سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم 9 مايو

يستعرض “صدى البلد ”خلال السطور التالية أسعار صرف الدينار الكويتي خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 مايو 2024، في أبرز البنوك العاملة في مصر.
أسعار الدينار الكويتي في البنوك
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
سعر الشراء: 154.85 جنيه.
سعر البيع: 154.59 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي القطري QNB
سعر الشراء: 154.82 جنيه.
سعر البيع: 147.73 جنيه
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
سعر الشراء: 154.82 جنيه.
سعر البيع: 153.75 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي
سعر الشراء: 154.93 جنيه.
سعر البيع: 154.28 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي
سعر الشراء: 155 جنيها.
سعر البيع: 151.65 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية
سعر الشراء: 154.82 جنيه.
سعر البيع: 149.62 جنيه.
سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد
سعر الشراء: 154.82 جنيه.
سعر البيع: 143.93 جنيه.