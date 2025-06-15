بايرن ميونخ يقسو على أوكلاند سيتي بعشرة أهداف في كأس العالم للأندية

اكتسح فريق بايرن ميونخ نظيره أوكلاند سيتي، بعشرة أهداف مقابل لا شيء، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

جاءت أهداف بايرن عن طريق كل من كينجسلي كومان (هدفين) وساشا بوي ومايكل أوليز (هدفين) وتوماس مولر (هدفين) وجمال موسيالا (هاتريك) في الدقائق 6، 18، 20، 21، 45، 45+3، 67، 73، 84، 89.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ساشا بوي - جوسيب ستانيشيتش - جوناثان تاه - رافائيل جوريرو.

خط الوسط: جوشوا كيميتش - ألكسندر بافلوفيتش - مايكل أوليز - توماس مولر - كينجسلي كومان.

خط الهجوم: هاري كين.