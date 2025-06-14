كأس العالم للأندية.. محمود عاشور حكم فار رئيسي في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي

كشفت الصفحة الرسمية للكرة المصرية عن حكم الفار الرئيسي في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت الصفحة الرسمية:"محمود عاشور حكم فار رئيسي في مباراة بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية ".

ينتظر النادي الأهلي تحقيق مكافأة مالية جديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك عقب مباراته المرتقبة أمام فريق إنتر ميامي الأمريكي فجر الأحد، في افتتاح النسخة الموسعة من بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تستضيفها الولايات المتحدة.

وبحسب اللوائح المالية التي وضعها "فيفا" للبطولة، يرصد الاتحاد جوائز مالية مجزية لكل مباراة في دور المجموعات، حسب نتائج الفرق المشاركة.

ويحصل الفريق الفائز في أي مباراة من دور المجموعات على 2 مليون دولار، فيما يحصل الفريق المتعادل على مليون دولار، بينما لا يتم صرف أي مكافأة مالية في حال الخسارة.

ويأمل الأهلي في حصد الفوز أمام إنتر ميامي لتعزيز مكاسبه المالية من المشاركة، خاصة أنه ضمن بالفعل الحصول على 9.55 مليون دولار كمكافأة ثابتة نظير تواجده في البطولة، ضمن إجمالي جوائز تبلغ 475 مليون دولار موزعة على كافة الفرق المشاركة.

ويمنح "فيفا" الفريق الذي يتأهل إلى دور الـ16 مكافأة إضافية بقيمة 7.5 مليون دولار، فيما يحصل المتأهل لربع النهائي على 13.125 مليون دولار.

وتزيد القيمة المالية بشكل تصاعدي، حيث يحصل الفريق الذي يبلغ نصف النهائي على 21 مليون دولار، أما من يصل إلى النهائي فيضمن الحصول على 40 مليون دولار، ويحصل البطل على نفس القيمة كمكافأة إضافية.