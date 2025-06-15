جراحة ناجحة لـ إمام عاشور بعد إصابته أمام إنتر ميامي

خضع إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، لجراحة ناجحة في الكتف اليوم الأحد، عقب الإصابة القوية التي لحقت به خلال مواجهة فريقه أمام إنتر ميامي الأمريكي، في افتتاح مشوار الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية 2025، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتعرض عاشور، لكسر في عظمة الترقوة بعد دقائق قليلة من انطلاق المباراة التي جرت فجر الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى، ليغادر الملعب متأثراً بإصابته وسط قلق واضح من الجهازين الفني والطبي.

وخضع اللاعب للعملية بنجاح في أحد مستشفيات مدينة ميامي، وهو حالياً في مرحلة الإفاقة وتتم متابعته عن كثب، مشددًا على أن حالته مطمئنة ومستقرة.

وكان الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن الفحوصات والأشعة التي أجراها اللاعب أثبتت إصابته بكسر في عظمة الترقوة، ما يعني غيابه الرسمي عن باقي مباريات الفريق في البطولة العالمية.

من جانبها، أكدت إدارة الكرة بالأهلي أن الجهاز الطبي سيضع برنامجًا تأهيليًا خاصًا للاعب فور عودته إلى القاهرة، تمهيدًا لعودته للمشاركة في المباريات المحلية والقارية، بعد التعافي التام من الجراحة.

وانتهت مواجهة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي في لقاء متوازن جمع بين الفريقين على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي، ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضًا بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ويستعد الأهلي لمواجهة حاسمة في الجولة الثانية من دور المجموعات أمام فريق بالميراس البرازيلي، والمقررة يوم الخميس المقبل، حيث يسعى المارد الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز آماله في بلوغ الدور الثاني رغم غياب أحد أبرز عناصره في خط الوسط.