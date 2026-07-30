برلماني: الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ضرورة لحماية الأمن القومي المصري

قال النائب الدكتور أشرف سعد سليمان وكيل أول لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب والأمين العام لحزب حماة الوطن بمحافظة الشرقية، إن التطورات الإقليمية الراهنة والمتلاحقة التي تشهدها المنطقة، وما تمثله من تحديات جسيمة تستوجب أعلى درجات اليقظة والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة المصرية، حفاظًا على أمن الوطن واستقراره وصونًا لمقدراته.

دعم الدولة المصرية

وأكد أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أثبتت خلال السنوات الماضية أنها تمتلك رؤية استراتيجية متوازنة، وقدرة راسخة على حماية الأمن القومي المصري، والتعامل مع مختلف الأزمات الإقليمية بحكمة واقتدار، بما يحفظ مصالح مصر العليا ويصون أمن شعبها.

وأشار إلى إن أي تهديد يمس المصالح الاستراتيجية المصرية، أو أمن الملاحة، أو مصادر الطاقة، أو سلامة حدود الدولة، هو تهديد مباشر للأمن القومي المصري، ولن تسمح الدولة المصرية بالمساس به تحت أي ظرف، في ظل جاهزية كاملة لمؤسساتها الوطنية، وفي مقدمتها قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة المصرية.

وشدد على إنه في هذه المرحلة الدقيقة، فإن المسؤولية الوطنية تقتضي من الجميع الوقوف صفًا واحدًا خلف الدولة، ونبذ الشائعات والحملات المغرضة التي تستهدف زعزعة الثقة في مؤسساتها، والاعتماد على البيانات الرسمية باعتبارها المصدر الوحيد للمعلومات، فتماسك الجبهة الداخلية هو الركيزة الأولى لحماية الوطن.

وأكد أن مجلس النواب سيظل داعمًا لكل ما تتخذه الدولة من إجراءات وتشريعات تكفل حماية الأمن القومي المصري، وتعزز قدرة مؤسسات الدولة على مواجهة التحديات، انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية والوطنية.

وحدة الشعب المصري

واختتم بيانه قائلا: «لقد تجاوزت مصر تحديات أشد قسوة بفضل وحدة شعبها، وقوة جيشها، وحكمة قيادتها، وستظل قادرة على حماية أمنها واستقرارها، مهما بلغت حجم التحديات أو تعاظمت المؤامرات.. عاشت مصر قويةً آمنةً مستقرة، وحفظ الله شعبها، وجيشها، وشرطتها، وقيادتها الرشيدة، وأدام عليها نعمة الأمن والاستقرار».