إجراء الكشف الطبي على 1209 مواطنين خلال قافلة «حياة كريمة» بكفر الشيخ| صور

قدمت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، خدماتها الطبية والعلاجية المجانية لـ 1209 مواطنين في قرية الحنفى بمركز بلطيم، وذلك خلال قافلة طبية شاملة، في إطار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القوافل الطبية تأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتوفير خدمات طبية مميزة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة، معربًا عن اهتمام الدولة بالقطاع الصحي من خلال تقديم الخدمات الصحية في القرى والأماكن المستهدفة.

أضاف المحافظ أن هذه القوافل تُساهم في تحسين مستوى الصحة العامة في المجتمعات الريفية، وتخفيف عبء السفر على المواطنين لتلقي العلاج في المدن، وتساعد في تخفيف العبء المالي عليهم، وتشجع على الفحص الدوري ونمط الحياة الصحي، وتحسن من جودة الخدمات الصحية المقدمة، وتساهم في تغيير السلوكيات الصحية للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن القوافل شملت العديد من التخصصات الطبية المتنوعة، بما في ذلك الباطنة، والمسالك، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية، وتنظيم الأسرة، والأسنان، والعظام، والرمد، والأنف والأذن، بالإضافة إلى صيدلية توفر جميع الأدوية.

التثقيف الصحي

وأشار «شقوير» إلى أنه جرى تحويل بعض الحالات إلى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لاستكمال العلاج أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك لتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في المحافظة.