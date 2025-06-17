كبرنا مع بعض.. رانيا فريد شوقي تكشف عن علاقتها بإخوتها وأبنائها

نشرت الفنانة رانيا فريد شوقي، فيديو يجمعها ببنت أختها الراحلة ناهد معبرة عن حبها لأبناء شقيقتها.

وكتبت رانيا فريد شوقي عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك: "بنت أختي ناهد اللّٰه يرحمها فاكرين بوست المعمورة لما قولتلكم كنا ٤ بنات اتربينا مع بعض و كبرنا مع بعض أخوات وأصحاب والحمدلله ولادنا طلعوا زينا ودي أحلي حاجة يبقي ليك في الدنيا سند وضهر وحد بيحبك بجد بكل عيوبك حد فهمك و شبهك ومجنون زيك، مهما كبرت، افضل عايش بالطفل اللي جواك، اللي بيضحك من قلبه، وبيزعل ويصفي بسرعة، عشان قلبه نضيف، أوعي في يوم تسيبه يضيع منك، لأنه هو أنت قبل الدنيا ما تغيّرك"

مسلسل حسبة عمري

وتألقت رانيا فريد شوقي في مسلسل حسبة عمري في رمضان 2025.

مسلسل "حسبة عمري" شارك في بطولته سيد رجب، عمرو عبد الجليل، إلى جانب نخبة من الفنانين، تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ويناقش العلاقة بين الرجل والمرأة.