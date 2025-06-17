نشرة الفن| العرض الخاص لفيلم في عز الظهر بحضور نجومه.. ووالد ياسمين صبري يهاجم هند صبري

العرض الخاص لفيلم في عز الظهر

رصدت عدسة “صدى البلد” تواجد النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدين”، خلال العرض الخاص لفيلمه المصري الجديد “في عز الظهر”، والذي أُقيم مساء اليوم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من نجوم وصنّاع العمل.

والد ياسمين صبري يهاجم هند صبري

حالة كبيرة من الجدل أثارتها الفنانة التونسية هند صبري، قبل يومين بعد دعمها لقافلة الصمود، التي كانت تخطط لزعزعة الأمن المصري.

أحمد العوضي يتعاقد علي فيلم البوب

تعاقد النجم أحمد العوضي علي أحدث أفلامه السينمائية بعنوان "البوب" وهو فيلم أكشن كوميدي وسيكون مفاجأة للجمهور كما قام ببدء الجلسات الفنية مع منتجي العمل وهم المنتج أحمد السبكي والمنتج كريم السبكي للاستقرار علي باقي أبطال العمل ومخرج العمل والاستقرار علي الترشيحات النهائية.