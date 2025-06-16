مينا مسعود بالعرض الخاص لفيلمه في عز الظهر



رصدت عدسة “صدى البلد” تواجد النجم العالمي مينا مسعود، بطل فيلم “علاء الدين”، خلال العرض الخاص لفيلمه المصري الجديد “في عز الظهر”، والذي أُقيم مساء اليوم داخل إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من نجوم وصنّاع العمل.





وكان مينا مسعود قد روّج للفيلم عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، حيث كتب:

“من طفولتي وأنا كنت بحلم أني أكون ممثل، والحمد لله وصلت لحلمي وحققت نجاح في هوليوود. لكن حبي للفن بدأ من وأنا بتفرج على الأفلام والمسرحيات المصرية. وبعد طول انتظار، أحب أقدملكم الإعلان التشويقي لأول فيلم مصري ليا: في عز الضهر، مع مجموعة من ألمع النجوم في الوطن العربي.”









قصة الفيلم

تدور أحداث “في عز الظهر” حول شاب مصري ينخرط في عالم المافيا الدولية، ليصبح أحد أصغر أعضائها وأكثرهم خطورة. يُكلّف الشاب بمهمة سرية داخل مصر، لكنه سرعان ما يجد نفسه ممزقًا بين الولاء لجذوره وضرورة البقاء في عالم لا يرحم، يفرض عليه قرارات مصيرية لم يكن يتوقعها.



فريق العمل

الفيلم من إخراج مرقس عادل، وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم، من بينهم:

إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، محمود حجازي، محمد عز، محمد علي رزق، ساندرا ديفا، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف.

موعد العرض والتوزيع

من المقرر أن يُعرض فيلم “في عز الظهر” رسميًا في دور السينما يوم 18 يونيو 2025، حيث يُعرض في مصر، وعدد من الدول العربية من بينها السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، لبنان، الأردن، سوريا، العراق، كما سيُطرح في دور العرض بـأمريكا الشمالية وكندا.





ويُعد الفيلم من أضخم الإنتاجات السينمائية المصرية، حيث تم تصوير مشاهده في مواقع متعددة داخل مصر وعدد من الدول الأوروبية، ليمنح العمل طابعًا عالميًا يجمع بين الإثارة والتشويق



