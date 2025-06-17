أحمد جمال سعيد ضيف شرف فيلم في عز الظهر

رصدت عدسة صدى البلد صورا للفنان أحمد جمال سعيد في العرض الخاص لفيلم في عز الظهر الذي يقام حاليا في إحدى سنيمات منطقة السادس من أكتوبر.

فيلم فى عز الظهر

الفيلم من إخراج مرقس عادل وتأليف كريم سرور، ويشارك في بطولته مجموعة مميزة من النجوم المصريين والعرب، من بينهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، بيومي فؤاد، محمود البزاوي، ساندرا ديفا، محمود حجازي، محمد علي رزق، محمد عز، أحمد جمال سعيد، أحمد علي، بالإضافة إلى مجموعة مميزة من ضيوف الشرف".

موعد عرض فيلم في عز الضهر

يُعرض فيلم "في عز الضهر" في السينمات يوم 18 يونيو 2025، وسيتم عرضه في دور السينما في مصر ودول الخليج السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعمان ولبنان و الأردن وسوريا والعراق إلى جانب دول أمريكا الشمالية وكندا،

ويُعد “في عز الظهر” من أضخم الإنتاجات السينمائية المصرية، وتم تصويره في عدة مواقع داخل مصر وفي عدد من الدول الأوروبية، ليضفي على الفيلم طابعًا بصريًا عالميًا يعكس أجواء الجريمة والتشويق التي تدور حولها أحداثه.