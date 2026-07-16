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غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

غذاء ومستلزمات طبية.. الهلال الأحمر المصري يُرسل قافلة مساعدات جديدة نحو قطاع غزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
إسراء صبري

قال عبدالمنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من العريش، إن الهلال الأحمر المصري أعدّ صباح اليوم شاحنات القافلة رقم 236 من سلسلة قوافل «زاد العزة»، التي يسيرها باتجاه جنوب القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية ريهام إبراهيم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن القافلة تضم مساعدات إنسانية وإغاثية متنوعة، تشمل مواد غذائية، ومستلزمات وأدوية علاجية، فضلًا عن الوقود والمشتقات البترولية اللازمة لتشغيل المرافق الحيوية، أو ما تبقى من هذه المرافق داخل قطاع غزة.

وعلى صعيد المساعدات، أكد أنها بالكاد تصل إلى القطاع، نتيجة العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخولها بشكل يومي، إذ لا تسمح بمرور العدد الكافي من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وهو ما يأتي في إطار القيود المفروضة على آلية إدخال المساعدات الإنسانية.

أما فيما يتعلق باستقبال مصر دفعات جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين يغادرون القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، أشار إلى أن الهلال الأحمر المصري، إلى جانب الأطقم الطبية، يستعد اليوم في محيط معبر رفح البري لاستقبال دفعة جديدة من الجرحى والمرضى القادمين من قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في المقابل، غادرت صباح اليوم دفعة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات المصرية، عائدين إلى قطاع غزة بعد استكمال علاجهم خلال الفترة الماضية.

العريش الهلال الأحمر المصري زاد العزة قطاع غزة

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