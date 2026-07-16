خلافات الميراث.. الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سيدة بقيام برلماني بتحريض أخرين ضدها

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام أحد أقاربها "عضو بمجلس النواب" بتحريض آخرين للإستيلاء على قطعة أرض مملوكة لها وأشقائها بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة.





بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى وجود خلافات بين طرف أول (صاحبة الحساب ، وخالتها- مقيمتان بالمنوفية)، وطرف ثان (خال الشاكية "سبق له خوض إنتخابات مجلس النواب عام 2025 ولم يفز" ، 7 من أبناء عمومته – مقيمين بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة) حول ميراث قطعة أرض زراعية كائنة بدائرة مركز شرطة الدلنجات آلت إلى الشاكية وأشقائها بالميراث عن والدتها والمحرر بشأنها عدد من المحاضر .. وبإستدعاء الشاكية أقرت بأن خالها ليس عضو بمجلس النواب، إلا أنها إدعت ذلك للإهتمام بشكواها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.. وبالعرض على النيابة العامة أبدوا رغبتهم فى التصالح.