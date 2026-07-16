شايل سلم على العربية.. الداخلية تكشف تفاصيل تحرير مخالفة لعامل بطنطا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر قائد سيارة من أحد رجال المرور لقيامه بإستيقافه وتحرير مخالفة له لتحميله "سلم خشبى وعامود حديدى" أعلى السيارة بالمخالفة لقواعد المرور.







بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (عامل – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) وبمواجهته أقر أنه بتاريخ 14 الجارى قام بتصوير ونشر مقطع الفيديو المشار إليه لإعتراضه على قيام أحد رجال المرور بإستيقافه حال سيره بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية ، وسحب تراخيص السيارة ملكه لوضعه سلم أعلى السيارة بالمخالفة للقانون.





تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.









