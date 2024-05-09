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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يضم مؤسسة أبو العينين.. قرار جمهوري بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

صدى البلد

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.


وينشأ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية والأشخاص الاعتبارية الخاصة والعامة الآتية:
صندوق تحيا مصر، مكتبة الإسكندرية، الأكاديمية الوطنية للتدريب، الهيئة العامة للاستعلامات، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، جامعة القاهرة، المعهد القومي للأورام، أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية، الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، مؤسسة أهل مصر، بنك الشفاء المصري، بنك الطعام المصري، جمعية الأورمان، جمعية الباقيات الصالحات، جمعية رسالة للأعمال الخيرية، جمعية رعاية مرضى الكبد، جمعية مسجد دكتور مصطفى محمود، مؤسسة صناع الخير للتنمية، مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، مؤسسة الجود، المؤسسة الصديقية، مؤسسة العربي لتنمية المجتمع، مؤسسة أبو هشيمة الخير، مؤسسة بهية، مؤسسة حياة كريمة، مؤسسة راعي مصر للتنمية، مؤسسة صناع الحياة مصر، مؤسسة كير مصر، مؤسسة مجدي يعقوب، مؤسسة مرسال للأعمال الخيرية والتنموية، مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، مؤسسة مصر الخير، بيت الزكاة والصدقات.


وتدعى الجمعية العامة الأولى للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للانعقاد في يوم /الأربعاء/ 8 مايو 2024 في مقر التحالف في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا، ويرأس الاجتماع أكبر أعضاء الجمعية العامة سنا.


نشر القرار في الجريدة الرسمية.
 

السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي صندوق تحيا مص مؤسسة ابو العينين

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