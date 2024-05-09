طلاب النقل يؤدون امتحانات نهاية العام لليوم الثاني على التوالي بالمحافظات

بدأ طلاب مراحل النقل امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي (2023 - 2024) لليوم الثاني على التوالي بمختلف محافظات الجمهورية حيث يؤدي الامتحانات الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي العام والفني.



ففي بورسعيد، تابع المحافظ عادل الغضبان سير وانتظام الامتحانات بصفوف المرحلة الإعدادية بالمحافظة وتوفير كافة سبل الراحة والأمان للطلاب خلال إجراء الامتحانات وتحقيق أفضل مناخ للطلاب خلال سير العملية الامتحانية، كما ناقش استعدادات المحافظة لإجراء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، مؤكداً أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية و الأمان للطلاب أثناء الامتحانات، بما يضمن انتظام سير الامتحان، وتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بالملاحظة، والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.



وأشار المحافظ إلى أن مديرية التربية والتعليم استعدت لانطلاق مارثون الثانوية العامة، وسيتم التنسيق بين مديرية التعليم والجهات المعنية المختلفة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما يضمن سير امتحانات الثانوى العام بانتظام.



وفي نفس السياق ، أكد المحافظ على استمرار تنفيذ القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الإعدادية و الثانوية ، مؤكدا أن القوافل التعليمية هذا العام شهدت إقبالا كثيفا من الطلاب بمقرات المدارس التي أعدت خصيصا بمدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد

وفي مطروح، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة عمرو شحاتة، أن العملية الامتحانية لصفوف النقل تسير بانضباط والتزام من جميع المشاركين فيها بالتعليمات والضوابط المنظمة، ولم ترد أي شكاوى بشأن الامتحانات على مستوى جميع الإدارات التعليمية.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة توفير المناخ المناسب والصحي الآمن داخل لجان الامتحان، وبذل الجهد من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط لصالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه كاملا مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.



وفي سياق متصل، أجرى وكيل الوزارة جولة تفقدية لمتابعة مسار امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024، حيث تفقد لجان امتحان الصف الثاني الثانوي (إلكترونيا وورقيا) بمدرستي الشهيد أحمد عبدالكريم حجاج الثانوية العسكرية، ومحمد نجا سعد الثانوية بنات، واطمأن من الطلبة والطالبات على انتظام عمل المنصة الإلكترونية للامتحان وتمكن الجميع من الدخول عليها وأداء الامتحان، وذلك تحت إشراف أعضاء مركز التطوير التكنولوجي، كما اطمأن على سير الامتحانات في يومها الثاني وسط أجواء هادئة، حيث جاءت أسئلة الامتحان واضحة وخالية من الغموض وفي مستوى الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وبما يحقق الوزن النسبي للورقة الامتحانية.



وفي الغربية، صرح وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ناصر حسن، أنه في اليوم الثاني لامتحانات النقل، سارت جميع الامتحانات وسط جو من الهدوء، مؤكدا أن الإدارات التعليمية العشر استقبلت في الصباح الباكر مندوبي استلام مظاريف أوراق الأسئلة المغلقة الخاصة بجميع الصفوف والمراحل تمهيداً لفتحها قبل بدء الامتحان.



وأشار إلى أنه تم توجيه مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بالمرور على جميع اللجان، والتأكد من نظافة الفصول والمقاعد ومراعاة التباعد واستغلال كافة الفراغات داخل كل مدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد كل لجنة عن 22 طالبا فقط، مؤكدا أنه تم التشديد من اصطحاب الهاتف المحمول ، والأجهزة الإلكترونية التي تساعد على الغش داخل اللجان الامتحانية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه ما يتم رصده من مخالفات وفقاً للوائح والتعليمات المنظمة لأعمال الامتحانات في هذا الشأن، مشدد على أن عملية التصحيح تتم أولا بأول لكل مادة عقب انتهاء الامتحان منها، والحرص على إعطاء كل طالب حقه، تحقيقا لصالح الطلاب.

