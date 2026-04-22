الصين بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران: ندعم حل النزاعات عبر القنوات السياسية

أكدت الصين بشأن تمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران أنها تدعم حل النزاعات عبر القنوات السياسية، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل.

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على ثمانية أفراد وأربعة كيانات، تدير شبكات شراء متعددة تدعم برامج إيران للطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وشركة طيران ماهان التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات.

ووفق البيان الصادر عن الخارجية الأمريكية، فقد حددت الولايات المتحدة طائرتين كممتلكات محجوبة تابعة لشركة طيران ماهان، التي سبق لها أن نقلت عناصر من الحرس الثوري الإسلامي وأسلحة ومعدات وأموالا.

وقالت الخارجية الأمريكية: "تدعم هذه التصنيفات عملية الغضب الملحمي والتوجيهات مذكرة الأمن القومي الرئاسية رقم 2 الصادرة عن الرئيس دونالد ترامب، والرامية إلى مواجهة برامج التسلح الإيرانية، كما يدعم إجراء اليوم تنفيذ عقوبات الأمم المتحدة والتدابير التقييدية المفروضة على إيران، والتي أُعيد فرضها نتيجة مباشرة لـ "عدم الامتثال الجوهري" من جانب إيران لالتزاماتها النووية".

وختمت الخارجية الأمريكية بيانها قائلة: “ستواصل الولايات المتحدة استخدام جميع الوسائل المتاحة لفضح الأنشطة الإيرانية المهددة وتعطيلها ومواجهتها لحماية المصالح الأمريكية”.