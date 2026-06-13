لأول مرة في تاريخ مشاركات مصر بالمونديال .. حكم برازيلي يدير مباراة للفراعنة

سيكون البرازيلي أباتي أول حكم برازيلي يدير مباراة لـ منتخب مصر في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، منذ الظهور الأول للفراعنة في نسخة 1934.

كما سيصبح أباتي ثالث حكم من أمريكا الجنوبية يقود مباراة لمنتخب مصر في دور كأس العالم، بعد الباراجوياني إنريكي كاسيرس والكولومبي ويلمار رولدان.

من هو البرازيلي رامون أباتي

البرازيلي رامون أباتي آبل من مواليد 18 سبتمبر 1989.

وشارك البرازيلي أباتي في عدد من البطولات والمحافل الدولية أبرزها دورة الألعاب الأوليمبية في صيف 2024 بفرنسا.

حيث أدار أباتي مباراة الميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 2024 بين فرنسا وإسبانيا التي أقيمت في ملعب بارك دي برانس.

مباريات الاتحاد المحلي

وأدار رامون مباريات الاتحاد المحلي منذ عام 2017، وانضم إلى الاتحاد البرازيلي في عام 2020 واتحاد أمريكا الجنوبية/فيفا في عام 2022. وكان أول ظهور دولي له في كأس العالم تحت 20 سنة لكرة القدم 2023.



