بميزات ثورية.. أوبو تغزو الأسواق بساعة جديدة إليك أهم مواصفاتها

تُعد ساعة Oppo Watch X3 Mini واحدة من الأجهزة التي تم الإعلان عنها رسميًا بالتزامن مع حدث الإطلاق الضخم لشركة Oppo والذي تم فيه أيضًا تقديم Find X9 Ultra و Find X9s Pro و Pad 5 Pro و Pad 5 و Enco Clip 2.

مواصفات وميزات ساعة أوبو واتش إكس 3 ميني



تتميز ساعة Oppo Watch X3 Mini بشاشة OLED دائرية مقاس 1.32 بوصة بدقة 466 × 466 بكسل ومعدل تحديث 60 هرتز، محمية بزجاج كريستالي من الياقوت. تعمل الساعة بمعالج Snapdragon W5 من الجيل الأول مقترنًا بمعالج مساعد BES2800BP، بالإضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 2 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية سعة 32 جيجابايت، وذاكرة إضافية لعمليات نظام التشغيل في الوقت الحقيقي (RTOS). تعمل الساعة الذكية بنظام ColorOS Watch 16 وتدعم خاصية eSIM للاتصال المستقل.

يركز الجهاز بشكل كبير على تتبع الصحة، حيث يتضمن مستشعرًا مُحسّنًا لدرجة حرارة المعصم، وتتبعًا للدورة الشهرية مع إرشادات للتمارين الرياضية، ومستشعرًا لمعدل ضربات القلب بثمانية قنوات، ومستشعرًا لنسبة الأكسجين في الدم بستة عشر قناة. كما يدعم مراقبة النوم، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المستقل، وتحليل وضعية الجري، ووضعًا احترافيًا للسباحة.

تبلغ سعة البطارية 345 مللي أمبير، وتوفر ما يصل إلى يومين ونصف في الوضع الذكي، وما يصل إلى 7 أيام في الوضع الممتد. كما تدعم تقنية الشحن السريع Watch VOOC، مما يتيح استخدامًا يصل إلى 24 ساعة بشحن لمدة 10 دقائق، وشحنًا كاملًا في حوالي 60 دقيقة.

تشمل الميزات الأخرى تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، ومقاومة الماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM)، وتصنيف IP68، ووزن خفيف يبلغ 40.4 جرامًا.

أما عن تصميم الساعه فهي مصنوعة من الذهب اللامع مع الفولاذ المقاوم للصدأ المطلي بالذهب عيار 18 قيراطًا، واللون البني ، والفضي اللامع.

سعر وتوافر ساعة أوبو X3 ميني

يبلغ سعر ساعة Oppo Watch X3 Mini 2499 يوانًا صينيًا (حوالي 370 دولارًا أمريكيًا) للنسخة الذهبية اللامعة، بينما يبلغ سعر النسختين البني الموكا والفضي اللامع 1999 يوانًا صينيًا (حوالي 295 دولارًا أمريكيًا). أما النسخة الفضية اللامعة المزودة بتقنية بلوتوث فقط، فيبلغ سعرها 1799 يوانًا صينيًا (حوالي 265 دولارًا أمريكيًا). وتتوفر أحزمة الساعة كخيار إضافي بسعر 149 يوانًا صينيًا (حوالي 22 دولارًا أمريكيًا).