تحديثOxygenOS 17 هو آخر تحديث رئيسي لتلك الأجهزة..هل هاتفك منهم؟

بدأت شركة ون بلس بالفعل في تطوير تحديثها البرمجي الرئيسي التالي، OxygenOS 17، والذي سيعتمد على نظام Android 17. سيتم طرح التحديث لأكثر من اثني عشر جهازًا مؤهلًا في وقت لاحق من هذا العام (يمكنك الاطلاع على القائمة الكاملة هنا )، ولكن بالنسبة لبعضها، سيكون هذا هو التحديث الرئيسي الأخير.

نظام التشغيل OxygenOS 17

أجهزة OnePlus تحصل على نظام OxygenOS 17



ون بلس 12 آر



نظام التشغيل المُستخدم: أندرويد 14

دعم البرامج: ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل

آخر تحديث لنظام التشغيل: أندرويد 17

أُطلق هاتف OnePlus 12R في يناير 2024 بنظام Android 14 مُثبّتًا مُسبقًا. وتعد الشركة بثلاثة تحديثات رئيسية للجهاز، وبالتالي سيحصل على تحديث Android 17 كآخر تحديث لنظام التشغيل.

. ون بلس 11



يضمن هاتف OnePlus 11 أربعة تحديثات رئيسية لنظام التشغيل. وبما أنه تم إطلاقه بنظام Android 13، فسيكون التحديث القادم بنظام Android 17 هو التحديث الأخير.

ون بلس باد 2



نظام التشغيل المُستخدم: أندرويد 14

دعم البرامج: ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام التشغيل

آخر تحديث لنظام التشغيل: أندرويد 17



كما انضم جهاز OnePlus Pad 2 إلى القائمة حيث تم إطلاقه بنظام Android 14 ويضمن ثلاثة ترقيات رئيسية فقط لنظام التشغيل، والتي تنتهي بنظام Android 17.

ستتلقى أجهزة OnePlus الأربعة هذه آخر تحديث رئيسي لنظام التشغيل، وهو Android 17، في وقت لاحق من هذا العام أو مطلع العام المقبل. بعد ذلك، لن تكون مؤهلة لتلقي التحديثات الرئيسية، مع العلم أنها ستستمر في تلقي التحديثات الأمنية لفترة من الوقت.

سيأتي تحديث Android 17 لأجهزة OnePlus مزودًا بواجهة OxygenOS 17 المُخصصة، مما يُضيف ميزات وتحسينات جديدة إلى جانب الميزات والتغييرات الأساسية لنظام Android 17. ورغم أننا لا نعرف الكثير عن OxygenOS 17، فقد أصدرت جوجل بالفعل أربع نسخ تجريبية من Android 17،