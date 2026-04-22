4 غيابات تهز الأهلي قبل موقعة بيراميدز في مرحلة التتويج بالدوري

يفتقد فريق الأهلي عددًا من لاعبيه البارزين في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، المقرر إقامتها يوم 27 أبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في الدوري المصري الممتاز، في لقاء مهم ضمن سباق المنافسة على اللقب.

ويأتي غياب حارس المرمى وقائد الفريق محمد الشناوي بعد قرار الإيقاف الصادر من اتحاد الكرة، على خلفية أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا، ليشكل ضربة قوية للفريق في الخط الخلفي.

كما يغيب حسين الشحات بسبب تراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب استمرار غياب كريم فؤاد نتيجة الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويضاف إلى قائمة الغيابات اللاعب يوسف بلعمري، الذي تعرض لتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الضامة اليسرى، حيث يخضع حاليًا لبرنامج علاجي وتأهيلي، مع توقع غيابه لفترة قد تصل إلى 3 أسابيع حسب استجابته للعلاج.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول مرحلة التتويج برصيد 44 نقطة، خلف الزمالك المتصدر وبفارق الأهداف عن بيراميدز، ما يجعل المواجهة المقبلة ذات أهمية كبيرة في تحديد شكل المنافسة على اللقب.