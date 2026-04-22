أب يزعم تعليم التلاميذ لعبة غير أخلاقية بمدرسة بالدقي.. وإدارتها تكذبه وتبلغ الشرطة

حالة من الجدل انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد أن استغاث بيشوي سمير والد طفل في مرحلة "بري كي جي" عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، من تضرره من قيام حدوث “لعبة غير أخلاقية” بين الأطفال داخل المدرسة تعتمد على الاعتداء على أجسادهم .

أول رد من المدرسة

من جانبها نفت إدارة مدرسة أكتوبر للغات (مانور هاوس) في بيان رسمي لها ن صحة كل ما تردد ، وأكدت أن ما صدر من ولي الأمر بيشوي سمير في الفيديو المتداول على فيس بوك هو تشهير مرفوض بالمدرسة ، مشددة على أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية حياله في مباحث الإنترنت وقسم الدقي .

وأفادت إدارة المدرسة بأن قسم "بري كي جي" الذي يتحدث عنه ولي الأمر يتبع التضامن الاجتماعي وليس المدرسة ، وملاك المدرسة ليس لهم علاقة بملاك هذا القسم.

اتهمت إدارة المدرسة في بيانها ولي الأمر المذكور بالقيام بالتعدي على العاملين بالمدرسة.

وأدانت إدارة المدرسة قيام ولي الأمر بالتشهير والإضرار بسمعة المدرسة التي تعمل منذ عام 1980 أي منذ أكثر من 45 عاما دون أن تشهد أي نوع من أنواع الأفعال غير الأخلاقية التي تمت الإشارة إليها .

وكان قد استغاث بيشوي سمير والد طفل في مرحلة "بري كي جي" في فيديو له عبر حسابه الرسمي على فيس بوك ، من تضرره من مدرسة مانر هاوس بالدقي : حيث قال انا ابني دخل المدرسة وبعد دخوله بفترة لاحظنا ظهور تصرفات جنسية عليه ، وبالحديث مع الطفل فوجئنا ان هناك تلميذ في المدرسة يعلمهم لعبة غير أخلاقية تقوم على الاعتداء على أجساد التلاميذ

وقال ولي الأمر : خليت ابني ما ينزلش المدرسة ، لكن بتكلم دلوقتي تنبيها لباقي زمايله ومش عارفين مدى خطورة الأمر واصلة لفين ، بلغنا كل أولياء الأمور الموجودين عشان يحافظوا على ولادهم.