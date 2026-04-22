مشروع قانون أمام النواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين والتنمر عليهما

تقدمت النائبة آية عبد الرحمن ، عضو مجلس النواب بمشروع قانون، بتوقيع 60 نائبًا، لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، في إطار الحفاظ على بنية الأسرة المصرية وتعزيز الحماية القانونية للوالدين.

وأشارت " عبد الرحمن " إلى أن مشروع القانون يتضمن تعديل المواد المتعلقة بجرائم الضرب غير الجسيم، إلى جانب تغليظ عقوبة الاعتداء على الوالدين أو التنمر عليهما، بما يكفل حمايتهما من العنف والإهمال.

و أوضحت أن مجلس النواب أحال مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.