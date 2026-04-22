وزير المالية: نمر بحالة عدم يقين بالأسواق واضطراب في حركة التجارة وسلاسل الإمدادات

بدأ أحمد كجوك، وزير المالية ، في استعراض البيان المالي للموازنة العامة للدولة 2026/2027، حيث أكد أن التكاتف والدعم للإصلاحات والسياسيات كان له بالغ الأثر في أن قف على أسس اقتصادية أفضل.

وأضاف “كجوك”، خلال كلمته، أن مصر أثبتت أنها ركيزة للسلام والاستقرار في المنطقة، يدعم اقتصاد يحافظ على عناصر استقراره واستدامته.

وأشار إلى أننا نمر بحالة عدم يقين تشهدها الأسواق واضطراب في حركة التجارة وسلاسل الإمدادات، وكلها تحديات وضغوط كبيرة جدا على الاقتصاديات خاصة الدول الناشئة.

وأوضح وزير المالية أن السياسات التي أولتها الحكومة أولوية في مقدمتها ترشد الإنفاق لإعادة مخصصاتها لدعم الطاقة، إلى جانب تأجيل بعض المشروعات كثيفة استهلاك الطاقة.