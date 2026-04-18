رئيس الوزراء يستعرض مع وزير المالية نتائج مشاركته في اجتماعات صندوق النقد

أفادت القناة الأولى المصرية أن رئيس الوزراء عقد اجتماعًا مع وزير المالية لاستعراض أبرز الأنشطة واللقاءات التي جرت على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، أكد وزير المالية أن المناقشات التي شهدتها الاجتماعات ركزت بشكل كبير على أهمية تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات والصدمات الخارجية التي يشهدها العالم، أثبت قدرته على الصمود، مدعومًا بسياسات اقتصادية استباقية ومتناغمة ساهمت في امتصاص تلك الصدمات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف أن الاجتماعات الدولية أكدت استمرار الاقتصاد المصري في مسار النمو بثبات، مع تعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة وتحسن بيئة الأعمال.