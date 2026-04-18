عادل الغول: أزمة مضيق هرمز تعكس تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران وسط تعثر التفاهمات

قال الدكتور عادل الغول رئيس مركز باريس للدراسات الأمنية، إن التصريحات المتداولة حول إعادة إغلاق مضيق هرمز تعكس تصعيدًا جديدًا في المشهد الإقليمي، مشيرًا إلى أن التطورات الأخيرة تؤكد عدم استقرار الموقف بين الأطراف المعنية.

وأوضح الغول، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك حالة من التباين داخل الداخل الإيراني، خاصة بين الخطاب السياسي والإعلامي من جهة، وبعض التوجهات التفاوضية من جهة أخرى، لافتًا إلى أن المؤسسة العسكرية، خصوصًا الحرس الثوري، تبدو غير منخرطة في أي اتفاق نهائي بشروط تتعلق بملف تخصيب اليورانيوم.

وأضاف أن التصريحات الأمريكية، خاصة من جانب دونالد ترامب، التي أشارت إلى قرب التوصل لاتفاق وإنهاء الأزمة لم تعكس الواقع الفعلي على الأرض، ما أدى إلى حالة من الارتباك بعد تغير الموقف الإيراني بشأن فتح أو إغلاق المضيق.

وأشار إلى أن استمرار الخلافات قد يدفع المنطقة مجددًا نحو التصعيد، خاصة مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار دون اتفاق نهائي، ما يفتح الباب أمام عودة التوترات في حال عدم التوصل إلى تسوية خلال الفترة المحددة.