إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، "خاتم الأنبياء"، عن إعادة إغلاق مضيق هرمز أمام حركة السفن، بعد أن أعلنت إيران إعادة فتحه أمس.

ووفقًا لطهران، فإن السبب في ذلك هو الحصار الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية.

وجاء في البيان: "يواصل الأمريكيون ممارسة القرصنة تحت ستار ما يُسمى بالحصار.

وأردف البيان: لقد استُعيدت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق.. وطالما لم ترفع الولايات المتحدة القيود المفروضة على حرية حركة السفن من وإلى إيران، فسيظل الوضع في مضيق هرمز تحت رقابة مشددة".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال يوم الجمعة إنه "منع" إسرائيل من قصف لبنان بعد أن أعلن وقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين البلدين.

وأشار ترامب إلى لبنان في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال" أثناء حديثه عن اتفاق محتمل مع إيران.

وقال ترامب: "هذه الصفقة لا تخضع بأي حال من الأحوال للبنان، لكن الولايات المتحدة ستعمل بشكل منفصل مع لبنان، وستتعامل مع وضع حزب الله بطريقة مناسبة".

والتقى الإيرانيون بالوفد الأمريكي الأسبوع الماضي، وما زالوا منخرطين في محادثات لجولة ثانية.

قال ترامب يوم الجمعة: "لن تقصف إسرائيل لبنان بعد الآن.. الولايات المتحدة الأمريكية تمنعها من ذلك.. كفى! شكراً لكم!".