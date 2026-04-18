لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الحرب في الخليج هي للسيطرة على النفط الذي يمر عبر مضيق هرمز والتحكم فيه، مشيرًا بذلك إلى أمريكا دون أن يذكرها بالاسم.

خلال ذلك، قالت وكالة تسنيم عن مصدر إيراني مطلع قوله: إن طهران لم توافق حتى الآن على الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن فطهران ترى أن واشنطن وضعت مطالب مفرطة خلال عملية تبادل الرسائل.

وأردفت تسنيم ناقلة عن المصدر الإيراني المطلع: طهران تؤكد أن عدم وضع واشنطن لمطالب مفرطة سيعتبر أحد شروطها لمواصلة التفاوض فطهران لا تريد إضاعة وقتها في مفاوضات استنزافية بلا جدوى.

وأكد أن طهران أبلغت واشنطن بشروطها من خلال الوسيط الباكستاني ولا مفاوضات ثانية دون جدوى.

وذكرت قيادة بحرية الحرس الثوري: أي انتهاك للعهود من جانب الولايات المتحدة سيكون له رد متناسب وسيبقى الوضع في هرمز على حالته السابقة طالما هناك تهديد لعبور السفن من وإلى إيران.

من جانبها ذكرت صحيفة نيويورك تايمز ، أن شركات الشحن تواجه ارتباكا بشأن مضيق هرمز على خلفية رسائل متضاربة من الإيرانيين والأمريكيين.