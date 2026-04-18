باكستان: نعمل على تقريب وجهات النظر بين أمريكا وإيران

قال وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن بلاده تعمل على تقريب وجهات النظر بين الولايات المتحدة وإيران فيما يخص القضايا العالقة والتي يدور حولها الخلاف.

ذكر إسحاق دار أن لبنان يعد أحد أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران حول وقف الحرب الدائم والذهاب لصيغة استقرار.

أضاف وزير الخارجية الباكستاني: واشنطن وطهران كانتا قريبتين للغاية من التوصل إلى اتفاق خلال محادثات إسلام آباد.



وذكر من جانبه قاليباف رئيس البرلمان الإيراني أن الجيش جعل العدو يشعر باليأس وقدم التضحيات ولم يتنازل عن ذرة من تراب الوطن والجيش الإيراني أثبت أن أبناء الشعب لا يخضعون للتهديدات وسيدافعون حتى الرمق الأخير عن استقلال البلاد.

فيما ذكر رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني: حذرناكم وتجاهلتم الأمر والآن استمتعوا بإعادة هرمز لما كان عليه.