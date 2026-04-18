جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة اللبنانيين إلى 55 قرية

أكدت شبكة سي إن إن الأمريكية، عن مسؤولين في جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أن إسرائيل ستفرض ما يسمى بالخط الأصفر في لبنان لمنع عودة السكان، فيما يعد تكريسا لحالة من التجاوز الكبير وطرد الأهالي بعيد عن مناطقهم والاحتلال.

وذكرت سي إن إن، عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي: لن يسمح بعودة اللبنانيين إلى القرى الـ55 الواقعة داخل المنطقة الخاصة بنطاقنا.

وقالت سي إن إن عن مسؤولين في الجيش الإسرائيلي زعمهم، إنه يخول للجيش مواصلة تدمير البنى التحتية لحزب الله خلال وقف إطلاق النار.

فيما قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بمواكب الحكومة لعودة النازحين وتسهيلها ترميم الجسور المهدمة وفتح الطرق، ذاكرًا أنه بحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون جاهزيتنا للمفاوضات وتنفيذ قرارات الحكومة بشأن حصر السلاح في بيروت.