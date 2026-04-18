الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: استئناف قصف إيران إذا انتهت فترة وقف إطلاق النار دون اتفاق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحصار المفروض على مضيق هرمز سيستمر وإن الهجمات ستستأنف إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إيران، وذلك بعد أن قالت طهران إنها أعادت فتح المضيق بالكامل أمام السفن التجارية لكنها هددت بإغلاقه مرة أخرى بسبب الحصار الأمريكي.

ورداً على سؤال لصحفي عما سيفعله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق عند انتهاء وقف إطلاق النار مع إيران الأسبوع المقبل، قال ترامب: "لا أعرف. ربما لن أمدده، لكن الحصار سيستمر. ولكن ربما لن أمدده، لذا سيكون لديكم حصار وللأسف سنضطر للبدء في إسقاط القنابل مرة أخرى"، وفقا لوكالة أنباء أسوشيتد برس.

ومع ذلك، قال ترامب أيضاً للصحفيين المرافقين له على متن طائرة الرئاسة المتوجهة إلى واشنطن: "أعتقد أن ذلك سيحدث"، في إشارة إلى التوصل لاتفاق.

وظلت التساؤلات قائمة اليوم السبت حول مدى الحرية التي تتمتع بها السفن فعلياً في عبور الممر المائي مع احتفاظ طهران بقبضتها على المضيق ومن يسمح له بالمرور، وتهديدها بإغلاقه مرة أخرى إذا أبقت الولايات المتحدة حصارها على السفن والموانئ الإيرانية.

وكان الرئيس الأمريكي ترامب أوضح في وقت سابق أمس الجمعة، أنه لا يعتقد أن هناك خلافات جوهرية كثيرة مع إيران في المرحلة الحالية، مشيراً إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران في مطلع الأسبوع المقبل.

وأضاف ترامب، خلال حديثه مع الصحفيين، لدي وصوله إلى مطار فينيكس في ولاية أريزونا، أن المحادثات مع إيران ستستمر خلال عطلة نهاية الأسبوع، كاشفاً أنها "تشمل لبنان".

كما أوضح أن الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على إيران "سينتهي عند التوقيع على اتفاق" مع طهران، معلنا في الوقت ذاته في خطاب ألقاه خلال فعالية في فينيكس، إن الاتفاق الذي جري التفاوض عليه لإنهاء الحرب في إيران لن يشمل دفع أي أموال.

وكان الرئيس الأمريكي قد أعلن في وقت سابق أن اليورانيوم المخصب سينقل من إيران إلى الولايات المتحدة بموجب أي اتفاق يتم إبرامه، مشيراً إلى أن واشنطن ستقدم المساعدة لطهران لاستخراجه من المنشآت النووية التي تم تدميرها العام الماضي.

وأفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أمس الجمعة، أن الرئيس الأمريكي يتوقع التوصل إلى اتفاق مع إيران خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل الموقع عن ترامب قوله: "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق خلال الأيام القليلة القادمة"، مضيفاً أنه "من المرجح" أن يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وإيران خلال مطلع الأسبوع.

