الجدعان: الدول المنتجة للنفط ستستغرق وقتاً قبل تمكنها من زيادة إنتاجها

حذر وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، من أن الوضع في الشرق الأوسط لا يزال هشاً .

وقال الجدعان، رئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية (IMFC) التي تُقدّم المشورة لصندوق النقد الدولي، إن بعض الدول ستكون قادرة على استعادة قدراتها الإنتاجية بسرعة، بينما ستحتاج دول أخرى إلى مزيد من الوقت، وذلك بحسب حجم الأضرار التي لحقت بها.

وأوضح الجدعان، خلال إحاطة إعلامية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، أن التحدي الأكبر لا يكمن في حجم إنتاج النفط والغاز الطبيعي الذي يمكن زيادته، بل في مدى ارتياح شركات التأمين لتغطية الشحنات، بالإضافة إلى مسائل لوجستية أخرى.