استدعاء حاملة مروحيات أمريكية للمنطقة.. والدفاع الإيرانية: الحرب لم تنته بعد

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية عن بيانات الأقمار الصناعية أن حاملة المروحيات الأمريكية ميجيل كيث تعبر مضيق ملقا قادمة من اليابان وذلك للمشاركة في مهام في الشرق الاوسط.

وذكرت سي إن إن، نقلا عن قوات المارينز الأمريكية، أن حاملة المروحيات ميجيل كيث تمثل قاعدة استكشاف لمهمات نزع الألغام والعمليات الخاصة.

وأوردت وكالة مهر عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن خيار نقل اليورانيوم المخصب إلى الخارج مرفوض ويجب أن يستمر هذا المسار وفق ذلك.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية أن واشنطن فشلت في إسقاط النظام وإيجاد فجوة مع الشعب وتشكيل تحالف عالمي ضد طهران.

وذكر المتحدث باسم الدفاع الإيرانية، أن فتح مضيق هرمز لعبور السفن غير العسكرية مشروط بوقف إطلاق النار في لبنان، وجزء من قدراتنا الجيواستراتيجية من باب المندب إلى مناطق أخرى لم يستخدم بعد.

ونوه المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية، بأن الحرب لم تنته بعد وإذا لجأ العدو إلى المخادعة في الدبلوماسية سنرد عليه.

يأتي ذلك فيما قالت بيانات موقع مارين ترافيك أن عدد ناقلات الغاز والمنتجات النفطية والكيميائية المغادرة عبر مضيق هرمز ارتفع إلى 8 ناقلات.