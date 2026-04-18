رغم فتح المجال الجوي.. الطائرات تتجنب المرور من إيران

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية أنها أعادت فتح مجالها الجوي جزئياً يوم السبت أمام الرحلات الجوية الدولية التي تعبر الجزء الشرقي من أراضيها.

وقالت: "إن المسارات الجوية في القسم الشرقي من المجال الجوي للبلاد مفتوحة أمام الرحلات الدولية العابرة لإيران"، مضيفة أن بعض المطارات أعيد فتحها أيضاً في الساعة 7:00 صباحاً (0330 بتوقيت جرينتش).

بعد مرور أكثر من ثلاث ساعات، لم تُظهر مواقع تتبع الرحلات الجوية أي رحلات دولية تعبر إيران، بل إن العديد من الرحلات تتجنب مجالها الجوي عن طريق القيام بتحويلات طويلة.