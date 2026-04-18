أبو العينين: العاصمة الإدارية تحولت من صحراء جرداء إلى نموذج لثورة عمرانية وتنموية شاملة
أبو العينين: المرحلة الراهنة تتطلب رؤية جديدة للنظام الدولي
نجم الترجي عن مواجهة صن داونز: تذكروا أننا هزمنا الأهلي على أرضه
وزير الخارجية: نعمل مع باكستان للتوصل إلى سلام دائم بين الولايات المتحدة وإيران
لافروف يكشف سبب الحرب على إيران.. ومصدر بطهران: لم نوافق على جولة ثانية للمفاوضات
أسعار الذهب اليوم السبت 18 أبريل.. وحقيقة تجاوزه 6000 دولار للأوقية نهاية العام
بعد تأهل الزمالك.. تعرف على موعد ذهاب وإياب نهائي الكونفدرالية
8 أفعال تغرمك 100 جنيه | احذرها
موعد يوم عرفة 2026.. استعد وجهز دعواتك لأفضل يوم في السنة
صعود جديد في أسعار الذهب .. الجنيه يسجل 56.6 ألف
بعد غزة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يرسم “خطًا أصفر” في جنوب لبنان
إيران تعلن إعادة إغلاق مضيق هرمز رغم تصريحات ترامب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

وزير الخارجية يلتقي نظيره الأوكراني على هامش منتدى أنطاليا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس الجمعة ١٧ أبريل، بأندري سيبيها وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش المشاركة في منتدى أنطاليا.

تناول الوزيران خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، حيث ثمن الوزير عبد العاطي مستوى التعاون بين البلدين، معربا عن التطلع للارتقاء بها إلى آفاق أرحب من خلال مواصلة عقد جولات المشاورات السياسية واللجان المشتركة بين البلدين. 

وأكد وزير الخارجية الحرص على تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتشييد والاتصالات وتوطين الصناعة.

كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات بالشرق الاوسط، خاصة التداعيات الاقتصادية للتصعيد العسكري بالمنطقة، مستعرضا الجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد. 

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزيران لتطورات الأزمة الاوكرانية حيث جدد الوزير عبد العاطى التأكيد على موقف مصر الثابت الداعى إلى تسوية النزاعات عبر الوسائل السلمية والحوار، بما يسهم فى تعزيز الامن والاستقرار الاقليمى.

وزير الخارجية منتدى أنطاليا الدكتور بدر عبد العاطي وزير خارجية أوكرانيا أندري سيبيها

تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026
تويوتا ياريس كروس 2026

داليا البحيري
داليا البحيري
داليا البحيري

مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019
مازدا 3 موديل 2019

ترامب
ترامب
ترامب

