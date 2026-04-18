قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الخارجية: تعيين مبعوث إسرائيلي إلى "أرض الصومال" انتهاك صارخ للقانون الدولي

قسم الخارجي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم "السبت"، مع الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية.

ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الصومالي، وتمنيات سيادته للصومال الشقيق بدوام الأمن والاستقرار والسلام، مثمنًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، مؤكداً دعم مصر الثابت لوحدة وسيادة الصومال ومؤسساته الوطنية، وسلامة أراضيه، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تمس وحدة الصومال أو تنتقص من سيادتها.

وبحسب بيان وزارة الخارجية، شدد الدكتور بدر عبد العاطي، على إدانة مصر لاعتراف اسرائيل بما يسمى أرض الصومال وتعيين مبعوث دبلوماسى باعتباره انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

وأكد وزير الخارجية، الحرص على مواصلة دعم الصومال الشقيق في مختلف المجالات السياسية والعسكرية والأمنية والإنسانية، في ضوء العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين، وإيمانًا بالأهمية القصوى التي يمثلها استقرار الصومال لأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، في ظل الترابط الوثيق بين الأمن القومي للبلدين. 

من جانبه، طلب الرئيس الصومالي نقل تحياته إلى رئيس الجمهورية، معربًا عن تقديره البالغ للدور المصري الداعم لبلاده على مختلف الأصعدة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع مصر بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين ويدعم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مشيرًا إلى افتتاح خط مصر للطيران بين البلدين، والتوقيع على بروتوكول التعاون العسكري في أغسطس ٢٠٢٤، والانتقال الكامل للسفارة المصرية إلى مقديشيو، فضلًا عن التوقيع على الإعلان السياسي الخاص بترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في يناير ٢٠٢٥، والتعاون في المجال العسكري والتدريب.

وأكد وزير الخارجية، أهمية مواصلة المشاورات الثنائية على مختلف المستويات لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق تصدير المنتجات المصرية إلى السوق الصومالي، لا سيما الأدوية والمنتجات الصناعية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى مواصلة برامج ومشروعات التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك من خلال مشروعات وبرامج الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ السلام وبناء السلام ومختلف المؤسسات المصرية.

وجدد التزام مصر بدعم الصومال ومواصلة بناء القدرات في مجال إرساء الأمن والاستقرار، لاسيما في مواجهة تحديات الإرهاب والتطرف، بما يسهم في دعم الكوادر الوطنية وتعزيز الاستقرار والأمن.

وشدد على أهمية مواصلة حشد تمويل كاف ومستدام لبعثة الاتحاد الأفريقي للدعم والاستقرار في الصومال، بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها على النحو المأمول بالتزامن مع قرب نشر القوات المصرية بالبعثة.

مبعوث دبلوماسي إسرائيلي أرض الصومال الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي حسن شيخ محمود الصومال منتدى أنطاليا الدبلوماسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

