ذعر بين المواطنين .. زلزال5.5 ريختر بمناطق سكنية لأول مرة في باكستان

ضرب زلزال بقوة 5ر5 درجة على مقياس ريختر اليوم السبت مناطق من باكستان، مما تسبب في حدوث حالة من الذعر بين المواطنين في العاصمة إسلام أباد وأجزاء من إقليم "خيبر بختونخوا".

وذكرت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية أنه لم ترد أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو أضرار مادية جراء الهزة الأرضية التي ضربت البلاد في تمام الساعة 44ر7 صباحا بالتوقيت المحلي للبلاد وفقا لما أعلنه المركز الوطني لرصد الزلازل.

وأشارت القناة الباكستانية إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 199 كيلومترا تحت سطح الأرض، وذلك دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.