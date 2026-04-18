انقطاع الكهرباء عن 380 ألف مستهلك ..غارات روسية على مراكز هامة بأوكرانيا

قال مسؤولون إن الهجمات الروسية التي شنتها روسيا ليلاً ألحقت أضراراً بالبنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن 380 ألف مستهلك في شمال البلاد.

وأشار أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا، عبر تطبيق تيليجرام، إن طائرات مسيرة ألحقت أضراراً بمستودعات زراعية ومخازن ومبانٍ إدارية.

وأضاف أنه لم تقع إصابات.

كما استهدفت القوات الروسية منشأة للطاقة في منطقة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، حسبما ذكرت شركة توزيع الطاقة الإقليمية على تطبيق تيليجرام.

وبحسب القوات الجوية الأوكرانية، أطلقت روسيا 219 طائرة مسيرة بعيدة المدى خلال الليلة الماضية.