مقر خاتم الأنبياء: إعادة إغلاق مضيق هرمز بسبب تجاوزات واشنطن

أعلن المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ، إعادة إغلاق مضيق هرمز، مشيرا إلى تجاوزات الولايات المتحدة وخرقها المستمر لتعهداتها.



وذكر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء، أن مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة.

أردف مقر خاتم الأنبياء: مضيق هرمز سيبقى على حالته السابقة ما دامت واشنطن لا تلتزم بضمان حرية حركة السفن من وإلى إيران ، حيث إنه بناء على المفاوضات وافقنا على عبور عدد من السفن من مضيق هرمز بحسن نية ، لكن ذلك لم يحدث على الجانب الآخر.

وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء ، أن الولايات المتحدة انتهكت العهود مرة أخرى وواصلت قرصنتها البحرية.