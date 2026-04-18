مصر في صدارة التحرك الإقليمي.. تقدير دولي لدور القاهرة في احتواء الأزمات

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع د. "كومفورت إيرو" رئيسة المجموعة الدولية للأزمات ICG يوم السبت ١٨ ابريل، على هامش منتدى انطاليا الدبلوماسي.

تناول اللقاء التطورات الإقليمية الراهنة، حيث تبادل الجانبان الرؤى إزاء التحديات المتشابكة فى الاقليم، والجهود التى تبذلها مصر لخفض التصعيد ودعم الامن والاستقرار فى الاقليم.

من جانبها، أعربت رئيسة المجموعة الدولية للأزمات عن تقديرها للدور المصري المحوري في معالجة الأزمات الإقليمية، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر خلال الفترة المقبلة بما يسهم فى استعادة الاستقرار للمنطقة.