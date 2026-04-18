لقاء عربي - تركي يبحث تطورات القضية الفلسطينية وجهود وقف الحرب بغزة
الأهلي سيخسر كثيرا.. شوبير يكشف مصير عودة رضا سليم في الصيف
شتلات ومنظومات ري وبطاريات دواجن.. حزمة دعم عاجلة لمتضرري السيول بسيناء
لمواجهة التحديات المائية.. وزير الري يتابع المشروعات الممولة دوليًا لتعزيز كفاءة إدارة المياه
تطورات أزمة زيزو والزمالك .. مفاجأة في ظهور مستند جديد
ضربات متتالية لقائمة الفراعنة.. 10 نجوم خارج حسابات منتخب مصر في مونديال 2026
الإيدز تحت المجهر.. أعراض مبكرة تحذر منها منظمة الصحة العالمية وطرق الوقاية
رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة أحد الطرق خارج مسار زيارته بشمال سيناء
إعلام باكستاني: لا موعد محدد لمحادثات واشنطن وطهران.. ترقب دبلوماسي مستمر
وزيرة خارجية بريطانيا: إعادة فتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز «أولوية قصوى»
إطلاق منصة رقمية لإدارة المدارس القومية لتعزيز الشفافية والحوكمة
مضيق هرمز والقانون الدولي.. تحذيرات من انفلات قانوني قد يقود لكارثة عالمية
رئيس التحرير
طه جبريل
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته البريطانية تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية

فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج مع السيدة "إيفيت كوبر" وزيرة خارجية المملكة المتحدة، يوم السبت ١٨ أبريل، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

ثمن الوزير عبد العاطي في مستهل اللقاء التطور الذى تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكدا التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة. 

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لإتمام زيارات رفيعة المستوى بين البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يعكس عمق العلاقات الثنائية، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات البريطانية من خلال مشاركة كبرى الشركات البريطانية في مؤتمر استثماري من شأنه أن يمثل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بجانب التعاون في ملف الهجرة، مؤكداً أهمية ربطه بالجانب التنموي ومعالجة أسبابه الجذرية.

تناول اللقاء كذلك التطورات الإقليمية، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر لاحتواء التصعيد في المنطقة، معربا عن أمله ان تسفر المفاوضات الأمريكية - الإيرانية إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتوصل لتفاهمات تؤدى إلى إنهاء الحرب. 

وفيما يتعلق بالأوضاع في السودان، شدد الوزير عبد العاطي على أهمية سرعة التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدًا لوقف شامل لإطلاق النار، وإطلاق عملية سياسية شاملة ذات ملكية سودانية خالصة، مؤكدًا أولوية وصول المساعدات إلى الشعب السوداني دون عوائق. كما استعرض الجهود التي تبذلها مصر في إطار الرباعية الدولية للتعامل مع الأزمة.

وفي ختام اللقاء، جدد الوزيران التأكيد على الرغبة المشتركة في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأهمية مواصلة تعزيز التنسيق والتشاور المشترك على ضوء العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين، وبما يسهم في خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاني شاكر

رسالة غامضة من صفحة هاني شاكر تُثير قلق الجمهور | تفاصيل

حريق مؤسسة الزكاة

العمال يهربون والنيران تلتهم المكان .. مشاهد مرعبة من حريق مؤسسة الزكاة بالمرج

الطبيب احمد ابو الحسن

«نفسي كانت مكسورة».. إنقاذ طبيب من بيع دبلة زوجته لسداد رسوم «الدبلومة» في اللحظة الأخيرة|تفاصيل

مشاري راشد

أشعلت السوشيال ميديا.. «مشاري راشد» يطرح أغنية جديدة بعنوان «تبت ايدين إيران واللي مع إيران» |شاهد

يورتشيتش

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء الزمالك

سعر الذهب

عيار 18 يسجل 6030 جنيها.. ماذا حدث للذهب بعد اغلاق مضيق هرمز؟

صواريخ إيران على الإحتلال

أمريكا والاحتلال الإسرائيلي يُجهزان لعودة الحرب على إيران

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 19 أبريل 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ترشيحاتنا

زين الدين زيدان

عقول بملايين الدولارات.. أغنى المدربين في كرة القدم

الهواتف البسيطة

نمو مفاجئ في سوق الهواتف البسيطة على حساب السمارت فون .. ما السر؟

كوكب الزهرة

بذور الأرض في سماء الزهرة.. هل هاجرت الحياة من كوكبنا إلى الجار الملتهب؟

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف
ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية
إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي
مهرجان هوليوود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم
زبدة الفول السوداني للرجيم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الطقس خارج السيطرة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل الوضوح الزائد يقتل جاذبية العلاقة؟ ولماذا ينجذب البعض لما هو غير مضمون أكثر مما هو متاح؟”

وائل الغول

وائل الغول يكتب: الذباب الإسرائيلي.. أسرار معركة تفكيك الوعي العربي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : ​مرآة المائة .. قراءة في فقه النِعم والمسؤولية الغائبة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: اقتصاد الصمود في ظل الصراعات

المزيد