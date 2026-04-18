الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يلتقى نظيرته النمساوية لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية وتناول مستجدات الأوضاع

جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بياتة ماينل رايزينجر، وزيرة خارجية النمسا، يوم السبت 18 أبريل، وذلك على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز جميع مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذاً لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو 2025.

وأكد وزير الخارجية في هذا السياق الحرص على تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الإقتصادى والتجارى والاستثماري من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تدريب وتنظيم العمالة، وتدشين برامج للتبادل الأكاديمى والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثي في أفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة بالعمل التنموي والاقتصادي في القارة.

واطلع الوزير عبد العاطى نظيرته النمساوية على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية. 

كما استعرض محددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متناولا ثوابت الموقف المصري الداعمة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وزيرة خارجية النمسا بياتة ماينل رايزينجر منتدى أنطاليا الدبلوماسي

بالصور

ميريهان حسين تثير الجدل بفستان كب مكشوف

إلتهاب الجيوب الأنفية.. الأسباب و الوقاية

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان هوليود للفيلم العربي

زبدة الفول السوداني للرجيم

