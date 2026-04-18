وزير الخارجية يبحث مع نظيرته النمساوية تدريب العمالة والعمل معا في أفريقيا

عقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لقاء اليوم السبت مع "بياتة ماينل رايزينجر " وزيرة خارجية النمسا، على هامش أعمال منتدى أنطاليا الدبلوماسي.

وبحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وأعرب الوزير عبد العاطي خلال اللقاء عن التطلع لمواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة مسارات العلاقات الثنائية والتنسيق إزاء القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والنمسا تنفيذاً لآلية التشاور السياسي التي تم توقيعها في القاهرة في يونيو ٢٠٢٥.

وأكد في هذا السياق الحرص على تعزيز التعاون الثنائي فى المجالات المختلفة، خاصة فى المجال الإقتصادى والتجارى والاستثماري من خلال إعادة تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين، وتشجيع الاستثمارات النمساوية بمصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما أعرب عن التطلع لتكثيف التعاون المشترك في مجال تدريب وتنظيم العمالة، وتدشين برامج للتبادل الأكاديمى والثقافي، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن إمكانية العمل الثلاثي في إفريقيا للاستفادة من الخبرات المصرية الكبيرة بالعمل التنموي والاقتصادي في القارة.

وأطلع الوزير عبد العاطى نظيرته النمساوية على الدور الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، مشيراً إلى الجهود المكثفة التي تبذلها لاحتواء التصعيد الراهن في المنطقة، ودعم مسار المفاوضات الأمريكية - الإيرانية.

كما استعرض محددات الموقف المصري إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، متناولا ثوابت الموقف المصري الداعمة لتسوية الأزمات بالطرق السلمية، والحفاظ على وحدة الدول وسلامة أراضيها، ودعم مؤسساتها الوطنية.