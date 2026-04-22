التصعيد الأمريكي الإيراني يشتعل.. نيران الصدام بين واشنطن وطهران تنتقل للمحيطات وتهدد أسعار النفط

تشهد العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة حساسة تتداخل فيها الاعتبارات الاقتصادية والعسكرية، مع تأثيرات مباشرة على أسواق الطاقة وحركة الملاحة البحرية.

وفي ظل هذه التطورات، تبرز قرارات سياسية وعسكرية متسارعة تعكس حجم التوتر القائم، وتلقي بظلالها على المنطقة والعالم.

تمديد محتمل لإعفاء قانون جونز لتسهيل شحن النفط

وأفاد موقع أكسيوس، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس إمكانية تمديد الإعفاء من قانون جونز، وهو القانون الذي يقيد نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية بالسفن التي ترفع العلم الأمريكي.

وكان ترامب قد قرر تعليق القيود المفروضة بموجب هذا القانون لمدة 60 يوما، بدءا من 17 مارس، في خطوة هدفت إلى الحد من ارتفاع أسعار الوقود الناتج عن التوترات المرتبطة بإيران.

ويتوقع أن يسهم هذا الإعفاء في زيادة تدفق شحنات النفط من ساحل الخليج الأمريكي إلى بقية الأسواق الساحلية داخل الولايات المتحدة، ما قد يساعد في استقرار الأسعار.

توسيع العمليات البحرية الأمريكية ضد إيران

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن العمليات البحرية التي تستهدف إيران لم تعد مقتصرة على منطقة الشرق الأوسط، بل امتدت إلى مناطق أخرى خارجها.

كما أوضح أحد المسؤولين أن واشنطن بصدد اتخاذ قرارات حاسمة خلال الأيام المقبلة بشأن السفينة "تيفاني" وطاقمها، في أعقاب عملية نفذتها القوات الأمريكية في المياه الدولية ضمن نطاق المحيطين الهندي والهادئ.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت تنفيذ مداهمة استهدفت هذه السفينة المدرجة على قوائم العقوبات.

تصعيد إيراني وتحذيرات من رد عسكري واسع

وفي المقابل، أكد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي الإيراني، إبراهيم ذو الفقاري، أن القوات الإيرانية في حالة جاهزية كاملة، مشددا على أن أي اعتداء على إيران سيقابل برد فوري وقوي يستهدف مواقع محددة مسبقا.

وأضاف أن بلاده مستعدة للرد بقوة، محذرا من أن الولايات المتحدة وإسرائيل قد تواجهان ردا أشد مما سبق في حال التصعيد.

وفي سياق متصل، هدد الحرس الثوري الإيراني باستهداف منشآت إنتاج النفط في الشرق الأوسط إذا تعرضت إيران لأي هجوم ينطلق من دول الخليج المجاورة.

تأهب عسكري أمريكي واستمرار المساعي الدبلوماسية

من جانبه، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن القوات الأمريكية المنتشرة في الشرق الأوسط ستظل في حالة تأهب قصوى، في انتظار الرد الإيراني على المقترحات المطروحة.

ورغم التصعيد، لا تزال الجهود الدبلوماسية مستمرة بين واشنطن وطهران، بوساطة باكستان، حيث أكد ترامب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران إلى حين تقديم مقترح رسمي من جانبها واستكمال المفاوضات الجارية بين الطرفين.

والجدير بالذكر، أن تعكس هذه التطورات مزيجا معقدا من التصعيد العسكري والحسابات الاقتصادية، حيث تحاول الولايات المتحدة احتواء تداعيات الأزمة على أسواق الطاقة، في الوقت الذي تلوّح فيه إيران بردود قوية، وبين هذا وذاك، تبقى المساعي الدبلوماسية العامل الحاسم في تحديد مسار المرحلة المقبلة.